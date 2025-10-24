Peatón muere tras ser atropellado por bus en General Velásquez

24 oct. 2025 - 16:39 hrs.

¿Qué pasó?

Un fatal accidente se registró la tarde de este viernes en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, Región Metropolitana, en la Autopista General Velásquez, donde un peatón falleció tras ser impactado por un bus de transporte de pasajeros.

El hecho, además de la tragedia, provocó que el tránsito fuera interrumpido en la autopista en dirección al norte, generando gran congestión vehicular en el sector.

¿Qué se sabe de la persona atropellada por el bus?

Según los antecedentes entregados por Carabineros, el accidente ocurrió cerca del kilómetro 3.3, en la calzada oriente, alrededor de las 15:00 horas.

La víctima, de sexo masculino, se encontraba atravesando la calle a la altura de la salida de Carlos Valdovinos, a un costado del mercado Lo Valledor, cuando fue impactada por la máquina, perdiendo la vida. Hasta el momento se desconoce la identidad del fallecido.

El bus involucrado pertenece a la empresa Tacoha y circulaba con pasajeros al momento del accidente. Carabineros confirmó que la documentación del vehículo se encontraba al día y que el conductor no presentó lesiones tras el impacto.

Trabajo investigativo tras el atropello

Personal de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) se trasladó hasta el lugar para realizar las labores propias de la especialidad, aunque aún se está al pendiente de las diligencias que instruya el Ministerio Público.

Debido a los peritajes, se restringió el tránsito de todas las pistas de la Autopista General Velásquez al norte, por lo que todo el flujo vehicular está siendo desviado hacia la caletera, a la altura de Avenida Departamental.