Intensa búsqueda de adolescente en el río Maipo: Estaba con sus amigos cuando presuntamente fue arrastrado por el caudal

31 oct. 2025 - 11:08 hrs.

¿Qué pasó?

Un gran operativo de búsqueda se desarrolla en el río Maipo luego de que la tarde del jueves un adolescente de 14 años desapareciera cuando estaba con un grupo de amigos bañándose en sus aguas, en la comuna de Isla de Maipo, Región Metropolitana.

Adolescente desaparecido en el río Maipo

Según explicó Carabineros, la alerta de la situación se dio a eso de las 17:00 horas de ayer, luego de que el joven de nacionalidad boliviana estuviera "ingresando al caudal del río, el cual no se encuentra apto para el baño", junto a otros tres adolescentes

Fue en medio de este baño, en el sector de La Villita, cuando de un momento a otro los jóvenes perdieron de vista a su amigo, de quien actualmente aún se desconoce su paradero.

La hipótesis principal de la investigación es que el menor fue arrastrado por el torrentoso caudal del río, por lo que el Ministerio Público ordenó el trabajo inmediato del GOPE de Carabineros para intentar encontrarlo.

Búsqueda se intensificó este viernes

Tras no tener bueno resultados, la mañana de este viernes el operativo de búsqueda se intensificó con ayuda de voluntario de Bomberos, un grupo de búsqueda y rescate acuático y kayakistas de la zona.

El área de búsqueda en la caja del río y sus deslindes tiene una superficie de 53 hectáreas, lo que equivale a 4 kilómetros lineales aguas abajo desde el sector de la desaparición.

De acuerdo al último reporte, a las 09:30 de la mañana, la búsqueda no había tenido buenos resultados, por lo que se integraron equipos de los cuerpos de Bomberos de Talagante y San Bernardo para realizar sobrevuelos con drones.

