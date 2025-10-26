Falló el andamio y arnés de seguridad se cortó: Trabajador de la construcción muere tras caer 20 metros en el centro de Santiago

26 oct. 2025 - 08:12 hrs.

La tarde del sábado un trabajador de la construcción perdió la vida luego caer desde unos 20 metros de altura cuando trabajaba sobre un andamio en una obra en pleno centro de Santiago, en la Región Metropolitana.

Macarena, una vecina que vive frente a la obra ubicada en calle Monjitas, declaró a Meganoticias que junto a su padre sintieron dos fuertes ruidos a las 12:10 de la tarde; sin embargo, no prestaron mayor atención porque en el sitio de construcción "siempre se caen cosas".

Sin embargo, los ruidos que escucharon en esta ocasión se debían a un accidente en la obra, específicamente el fallecimiento de un trabajador de 40 años y de nacionalidad chilena que estaba trabajando sobre un andamio.

De acuerdo a los antecedentes preliminares de la Policía de Investigaciones (PDI), el hombre cayó desde una altura aproximada de 20 metros hacia una zanja, por lo que falleció de forma inmediata.

"Se derrumbó una aleta que estaba sujeta a este andamio. Él se encontraba con su arnés, que se cortó", explicó el inspector Joaquín Sotomayor, de la Brigada de Homicidios (BH) Centro-Norte de la PDI.

"Se desarrollaron diversas diligencias y peritajes también para poder esclarecer el hecho ocurrido al interior de este sitio", agregó el inspector respecto a los trabajos de la BH, el Laboratorio de Criminalística y el Departamento de Medicina Criminalística de la policía civil.

