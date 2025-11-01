Cuerpo encontrado esta mañana corresponde al adolescente desaparecido en el río Maipo: Fue reconocido por su padre

01 nov. 2025 - 13:05 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este sábado, las autoridades que participaban en la búsqueda de Adrián Villarroel confirmaron que el cuerpo encontrado durante la mañana finalmente corresponde al del adolescente que había sido arrastrado por el caudal del río Maipo el pasado jueves.

Confirman hallazgo de menor desaparecido

Fue a eso de las 11:15 horas cuando un buzo que participaba en el operativo de búsqueda encontró el cadáver del menor a unos 50 metros de la zona en donde se le perdió el rastro tras haber ingresado al lecho del río para bañarse junto a unos amigos.

La zona donde el menor de nacionalidad boliviana se estaba no es apta para el baño, ya que si bien allí el agua no es tan torrentosa, la zona presenta unos pozones de unos 6 metros de profundidad, que además dificultaron su búsqueda.

El hallazgo de Adrián Villarroel fue confirmado por la delegada presidencial de la Provincia de Talagante, Stephanie Duarte (FA), quien explicó que "el cuerpo del adolescente fue reconocido por su padre".

Adolescente extraviado tras bañarse en el Maipo

Adrián Villarroel se perdió la tarde del jueves en el sector de La Villita de Isla de Maipo, cuando estuvo "ingresando al caudal del río, el cual no se encuentra apto para el baño", junto a otros tres adolescentes.

Fue en ese contexto cuando de un momento a otro los jóvenes perdieron de vista a Adrián, por lo que la hipótesis con la que se ha desarrollado la investigación es que el adolescente fue arrastrado por el caudal del Maipo.

