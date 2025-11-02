Trabajador muere tras explosión mientras pintaba camión aljibe en Calama: Otro empleado está en riesgo vital con quemaduras graves

02 nov. 2025 - 01:01 hrs.

¿Qué pasó?

Un trágico accidente ocurrió en la ciudad de Calama en horas de la noche de este sábado, cuando dos trabajadores se encontraban pintando un camión aljibe.

El hecho ocurrió específicamente en el sector de Puerto Seco, en la empresa Maestranza Chile, donde, "por hechos que se mantienen en investigación, se produce una explosión, donde uno de ellos resulta fallecido y el segundo trabajador con lesiones de carácter grave", explicó el Subteniente Daniel Silva Mellado.

La explosión ocurrió a eso de las 20:00 horas del sábado y la víctima fatal salió eyectada por el impacto, perdiendo la vida en el lugar.

En cuanto al segundo trabajador que sobrevivió, este fue trasladado al Hospital de Calama, donde se encuentra en riesgo vital y con el 80% de su cuerpo quemado.

Pese a que, de momento, se desconocen sus identidades, Carabineros explicó que, "tenemos un rango etario de entre 30 y 40 años de edad".

El subteniente Silva concluyó que, al trabajador en riesgo vital, "se le prestan los primeros auxilios para tratar de salvar su vida" y que será personal de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes realicen las pericias correspondientes para establecer la dinámica de los hechos y las causas que provocaron la fatal explosión.