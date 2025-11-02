Triple homicidio frustrado se registró en San Bernardo: Fiscalía reporta lo que se sabe del ataque

02 nov. 2025 - 16:44 hrs.

¿Qué pasó?

Un triple homicidio frustrado se registró la madrugada de este domingo en la comuna de San Bernardo, en la Región Metropolitana, donde tres hombres fueron heridos con impactos balísticos.

Según informó el Equipo contra el Crimen Organizado (ECOH) de la Fiscalía, el hecho ocurrió en calle Balmaceda de la comuna antes mencionada. Respecto a las víctimas, se reportó que son dos ciudadanos de nacionalidad haitiana y uno venezolano.

¿Qué informó la Fiscalía?

La fiscal ECOH, Yasne Pastén, partió explicando que "Carabineros dio cuenta que cerca de las 5:30 de la mañana se habían producido disparos en este sector y producto de esto hay tres personas que se encuentran lesionadas, que se trasladaron en un vehículo particular al Hospital El Pino".

Además de las víctimas que resultaron lesionadas, la persecutora agregó que "había una cuarta persona en el vehículo que no resultó lesionada, que es chileno".

Respecto a cómo ocurrió el hecho, que aún se está investigando en qué contexto se originó, la fiscal Pastén explicó que "por algún motivo, dos de las personas que viajaban atrás de este vehículo bajan de él y mantienen un intercambio de palabras con otros dos (sujetos) que estaban abajo y en ese momento se producen los disparos".

Sobre las víctimas, se informó que una se encuentra con riesgo vital, mientras que otra fue dada de alta tras recibir un disparo en el pie y una última que logró salir de estado grave.

Por órdenes de la Fiscalía, el hecho está siendo investigado por la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI y peritos del Laboratorio de Criminalística.

