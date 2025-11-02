Suspendido partido entre Copiapó y Universidad de Concepción termina con jugador detenido y formalizado

02 nov. 2025 - 14:42 hrs.

¿Qué pasó?

Una riña se registró el día de ayer sábado en el marco del partido que estaban disputando Deportes Copiapó y la Universidad de Concepción (que se coronó campeón y vuelve a Primera División) en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla, en la región de Atacama.

Según informó la PDI, un jugador de Deportes Copiapó fue detenido por haber participado en el incidente.

¿Qué informaron desde la PDI y la Fiscalía?

De acuerdo a los antecedentes, en el segundo tiempo del encuentro se originaron agresiones en la cancha, donde se logró identificar al jugador de nacionalidad uruguaya Jairo Coronel, quien fue detenido por haber agredido a un integrante del cuerpo técnico de la Universidad de Concepción.

El comisario Rodrigo Parras, de la Bicrim de Copiapó, indicó que se realizaron diversas diligencias, como la revisión de cámaras y la toma de declaración de testigos, donde también se interrogó "al mismo imputado, un jugador de nacionalidad uruguaya, perteneciente al plantel de Deportes Copiapó, quien habría sido detenido previamente por Carabineros".

"Tras las indagatorias, se logró acreditar que las lesiones fueron provocadas en virtud de una riña, que se produjo en el sector del banco de la Universidad de Concepción, en el minuto 40 del segundo tiempo, hecho que provocó que se suspendiera dicho encuentro futbolístico", agregó la autoridad de la PDI.

Por los antecedentes expuestos, la Fiscalía Local de Copiapó formalizó este domingo a Jairo Coronel, a quien se le imputó el delito de "lesiones leves en el marco de la Ley de Violencia en los Estadios". Una vez que concluyó la audiencia, el tribunal decretó la medida cautelar de arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima.

El fiscal Luis Miranda explicó que "finalmente, se fijó una fecha para una audiencia de salida alternativa, ocasión en que el jugador deberá presentarse estando ya notificado por el tribunal. Tras la audiencia de este domingo, el jugador recuperó su libertad".

