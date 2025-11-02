"Se volvió una tarde de terror": Hombre fue víctima de un violento asalto y golpiza en manada durante festejo de Halloween

02 nov. 2025 - 14:31 hrs.

¿Qué pasó?

Un verdadero Halloween de terror vivió el pasado viernes un hombre de la comuna de Maipú, en la Región Metropolitana, que fue asalto y golpeado brutalmente en manda cuando pedía dulces junto a su familia durante la celebración de la "Noche de Brujas".

"Se volvió una tarde de terror"

La víctima de este brutal hecho ocurrido a plena luz del día relató la situación este domingo en Meganoticias Siempre Juntos, señalando que "en realidad para mí se volvió una tarde de terror, se me hizo realidad Halloween".

Cámaras de seguridad de la calle Glorias Navales captaron el momento cuando el grupo de delincuentes rodeó a la víctima -quien prefirió resguardar su identidad- y comenzó a golpearlo para robarle sus pertenencias. Todo ocurrió en presencia de varios niños, quienes corrieron despavoridos al presenciar la violenta escena.

"Cuando sentí los gritos me imaginé que era como un tipo de broma de Halloween, porque fue todo como súper rápido. Me atacaron de espalda, me tiraron al suelo", le comentó el hombre al periodista de Meganoticias, Javier Louit.

"Tengo una mujer que dio su vida por la mía"

El hombre quedó con varias heridas en sus brazos y en la cabeza y lamenta la pérdida de una cadena de oro que portaba; sin embargo, destacó la intervención de su pareja, ya que aseguró que sin ella "no estaría aquí contando lo sucedido".

"Tengo una mujer que dio su vida por la mía y creo que le debo la vida a ella y al de arriba", dijo al explicar que su mujer se abalanzó sobre él para bloquear los golpes que estaba recibiendo por parte de los ladrones: "Se puso encima de mí, ella dispuesta a haber recibido todo lo que yo recibí, no le importó nada".

El hombre realizó un llamado a las autoridades para "poner freno" a la delincuencia. "Cómo es posible que uno no pueda salir tranquilo de su casa a pedir un par de dulces y que lleguen estos individuos y te ataquen de forma tan violenta, habiendo mucha gente, niños", cerró.

