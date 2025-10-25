"Todavía lo estoy pagando": La angustia de la mujer a la que se le quemó su auto tras aprobar la revisión técnica
- Por Nicolás Díaz
¿Qué pasó?
Este sábado Meganoticias Siempre Juntos conversó con Carolina Garrido, la mujer cuyo auto se incendió completamente a solo 10 minutos después de que le aprobaran su revisión técnica en Rengo, en la región de O'Higgins.
"Todavía lo estoy pagando"
La mujer explicó que compró su auto MG 0 kilómetros el año 2023, por lo que el pasado lunes fue a la primera revisión técnica que le tocaba realizar. Tras aprobar el trámite, realizó el corto trayecto a su domicilio y al bajarse "me percato que empieza a salir el humo del vehículo".
"En ese momento me asusto y no sé qué pasaba, porque se empezó a prender de la nada como la parte del motor y lo primero que hice fue llamar a mi hermana y tratar de apagarlo con agua y con lo que teníamos a la mano", le contó a Luis Ugalde sobre el angustiante momento.
Carolina dijo que no ha tenido una explicación de lo que pudo ocurrirle a su automóvil, ya que este "tenía un seguro, pero yo tenía dos cuotas impagas, entonces por ende el seguro no se quiere hacer responsable".
Por ahora, nadie ha hecho un catastro del auto que quedó con pérdida total tras incendiarse completamente: "Yo no sé realmente qué pasó con el vehículo", dijo.
"La verdad estoy con muchas preguntas y no he tenido respuestas, estaba esperando al seguro, pero el seguro no se va a hacer cargo", lamentó Carolina.
"Esto es un vehículo de años de esfuerzo e incluso todavía lo estoy pagando y ahora voy a tener que pagar un vehículo totalmente quemado (...) Estoy a manos atadas, no sé qué hacer", agregó.
Por último, Carolina reveló que "por el shock" de la situación aún no ha ido a la revisión técnica ni a la marca del auto para conocer si existen algunas garantías. Además, un abogado le dijo que debía contratar un perito para esclarecer definitivamente qué le ocurrió a su vehículo y buscar alguna compensación.
