Video muestra a camioneta derramando aceite "intencionalmente" en el camino La Pólvora: Un auto con una niña se accidentó

25 oct. 2025 - 10:51 hrs.

¿Qué pasó?

Un video enviado a Megadenuncia captó a los ocupantes de una camioneta derramando intencionalmente aceite en la calzada del camino La Pólvora, el transitado acceso de camiones al puerto de la ciudad de Valparaíso.

Según se aprecia en las imágenes captadas el martes pasado por un conductor, al menos dos ocupantes de la camioneta iban en el pick-up de esta con un tambor desde el cual derramaban el aceite a las pistas de la carretera.

Provocó un accidente

La peligrosa acción incluso provocó un accidente, ya que debido al líquido derramado en la calzada, una mujer perdió el control de su vehículo y terminó chocando a un costado de la ruta.

La mujer iba acompañada de su hija de cuatro años, quienes afortunadamente resultaron ilesas; sin embargo, el vehículo quedó con graves daños en su parte frontal.

Los camioneros que transitan por la zona calificaron el hecho como "criminal" y pidieron una investigación al respecto.

Los motivos de esta reprochable acción aún no están claros, aunque primeramente se habló de algún tipo de manifestación, sin descartar posibles vínculos con algún hecho criminal en las cercanías.

