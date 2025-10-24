Su auto de 18 millones pasó la revisión técnica, pero se incendió al llegar a casa: El drama que vive conductora de Rengo

24 oct. 2025 - 18:40 hrs.

¿Qué pasó?

Una situación inexplicable vivió una mujer de la comuna de Rengo, en la región de O'Higgins, debido a que llevó su auto a revisión técnica. Sin embargo, minutos después de realizar el trámite y dejarlo estacionado frente a su domicilio, el vehículo comenzó a incendiarse automáticamente, hecho que quedó registrado en un video.

Afectada cuenta su versión de los hechos

La conductora, identificada como Carolina Garrido, conversó con Meganoticias.cl para entregar más detalles del hecho que vivió.

Según los antecedentes dados a conocer, Garrido llevó su vehículo, correspondiente a un MG RX5 del año 2023, a revisión técnica el pasado 20 de octubre de 2025. La mujer contó que el móvil pasó la prueba sin problemas, pero que al llegar a su vivienda, minutos después "se prendió de la nada".

"El seguro no quiere responder. Yo entiendo que no pagué dos cuotas, por eso ellos no quieren hacerse cargo", aclaró Carolina respecto a una posible solución para su auto, que tiene un costo cercano a los $18 millones.

Una vez que le aprobaron la revisión técnica, Carolina detalló "de la revisión técnica a mi casa queda súper cerca, me demoré como aproximadamente unos 10 minutos. Llegué a mi casa, me estacioné, me eché marcha atrás, me bajé y empecé como a oler a quemado, entonces ahí me doy cuenta de que el vehículo se está prendiendo".

La mujer también indicó que es la primera dueña del SUV y que, por lo que vivió, realizó la denuncia respectiva ante Carabineros, donde espera que la planta o la marca del vehículo se hagan responsable y le devuelvan el dinero que pagó por el vehículo.

"He tratado de que el seguro se haga cargo, pero el seguro no se va a hacer cargo", concluyó Garrido.

Meganoticias.cl se contactó con la planta de revisión técnica de Rengo, pero optaron por no entregar su versión de los hechos.