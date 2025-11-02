"Estamos desesperados": Joven fue vista por última vez bajando de una micro en La Pintana y ya lleva ocho días desaparecida

02 nov. 2025 - 11:44 hrs.

¿Qué pasó?

Ocho días lleva desaparecida Valentina Alarcón, una joven de 26 años que fue vista por última vez el pasado sábado 25 de octubre tomando un bus del transporte público desde Puente Alto a La Pintana, en la Región Metropolitana.

Meganoticias Siempre Juntos conversó con Fabián Alarcón, hermano de la mujer, quien descartó los reportes de que Valentina asistió a un evento de hinchas de la Universidad de Chile, ya que este ocurrió un día después de su desaparición: "No tenemos ninguna cámara o imagen que la ubique en el lugar del evento", dijo.

"Estamos desesperados como familia"

"A todos nos había dicho que no iba a salir ese día, que quería estar con nosotros el fin de semana (...) Todo esto de esa salida hacia La Pintana fue muy rápido, de un segundo a otro ella cambió de opinión y salió", explicó sobre la repentina salida de su hermana la tarde de ese sábado tras pasear a su perro.

Según las imágenes que lograron recopilar, Valentina "se sube a la micro y se baja en Caletera Acceso Sur con Batallón Chacabuco y ahí es donde ya le perdemos el rastro, esa es la última cámara que la capta".

El sector donde se bajó corresponde a la Población El Castillo; sin embargo, la familia no sabe por qué fue a ese lugar. "Creemos que algún conocido tenía, porque sino no habría ido a La Pintana (...) lamentablemente, a esos conocidos que tenía en ese sector, no los ubicamos nosotros como familia", dijo.

Fabián aseguró que su hermana no tenía intensiones de quedarse en el lugar al que fue, ya que "siempre salía bien preparada o iba con otra muda de ropa por lo menos y, en ese momento, en las cámaras se ve que no sale con ninguna mochila y eso nos indica que ella tenía todas las intenciones de volver".

La última comunicación de Valentina ese sábado fue a las 22:30 horas, cuando le avisó a un primo que cargaría su celular porque se estaba quedando sin batería: "Algo le pasó al teléfono, porque tampoco lo hemos podido encontrar, sabemos que ella se lo llevó, pero no le hemos encontrado en ninguna parte".

Tras estos ocho días de búsqueda, Fabián solicitó cualquier información sobre Valentina, ya que en sus redes sociales no pudieron encontrar algún indicio y lamentablemente se perdieron mensajes del 25 de octubre cuando accedieron a su WhatsApp. "Estamos desesperados como familia", cerró el joven.

