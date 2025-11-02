Fue asesinado por su hermano tras una riña: PDI se refiere a descuartizamiento de adulto mayor que conmociona a Coquimbo

02 nov. 2025 - 12:39 hrs.

¿Qué pasó?

Conmoción causó en la ciudad de Coquimbo el hallazgo del cadáver descuartizado de un adulto mayor al interior del domicilio de un familiar. La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo al presunto autor del crimen: un octogenario hermano de la víctima, quien confesó haberlo asesinado tras una discusión.

Riña entre hermanos termina en descuartizamiento

El subprefecto José Cáceres, jefe de la Brigada de Homicidios (BH) La Serena, explicó que el "homicidio con descuartizamiento" ocurrió en horas de la noche del sábado en una casa del pasaje Libertad, siendo el hijo de la víctima quien encontró el cadáver.

Tras una serie de diligencias de la BH La Serena y el Laboratorio de Criminalística Regional, se logró reunir evidencias que permitieron establecer a "un imputado de 82 años como autor del crimen de su hermano de 75".

"Se establece que corresponde a un homicidio con descuartizamiento de un hombre adulto mayor tras una riña con su hermano, ambos de nacionalidad chilena", detalló el subprefecto sobre la tipificación del crimen y su motivación.

De acuerdo a la información policial, el hombre de 82 años habría asfixiado a su hermano menor "para proceder con el cercenamiento del cadáver" tras una pelea ocurrida al interior de la vivienda.

"El dueño de casa es detenido por los detectives y reconoce los hechos ante el fiscal en dependencias de la PDI", informó Cáceres sobre la confesión. Los antecedentes ya fueron puestos a disposición de la justicia, por lo que se espera la pronta formalización del imputado.

Este artículo informa de un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que los organismos pertinentes lo determinen.

