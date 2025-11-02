Adulto mayor aparece descuartizado en Coquimbo: Fue encontrado por su hijo al interior del domicilio de un familiar

02 nov. 2025 - 08:46 hrs.

¿Qué pasó?

Un violento crimen quedó al descubierto en la ciudad de Coquimbo, luego de que el cadáver de un adulto mayor de 75 años fuera encontrado descuartizado dentro del domicilio de un familiar. Hasta el momento hay una persona detenida por este macabro hecho.

Adulto mayor descuartizado en Coquimbo

El subprefecto José Cáceres, jefe de la Brigada de Homicidios (BH) de La Serena, explicó que personal de la PDI llegó la noche del sábado al sitio del suceso en el pasaje Libertad tras el "hallazgo de un cadáver que se encontraría descuartizado al interior de un domicilio".

La información preliminar del hecho indica que fue el propio hijo de la víctima quien encontró el cadáver del hombre de 75 años dentro de la vivienda que es propiedad de un familiar.

Hasta el momento se desconocen los motivos ni tampoco cómo se produjo el crimen que "habría sido perpetrado con un arma cortante", por lo que la PDI mantiene la investigación en desarrollo.

"Estamos trabajando con personal del Laboratorio de Criminalística, a fin de establecer las causas y circunstancias en que se produjo el hecho", agregó el subprefecto Cáceres.

Pese a esto, los detectives de la BH La Serena detuvieron a una persona vinculada con el asesinato; sin embargo, no revelaron su grado de participación.

