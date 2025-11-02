Detienen a adolescente de 16 años acusada de asesinar a su madre en Puerto Varas: Estuvo prófuga durante dos días
- Por Nicolás Díaz
¿Qué pasó?
Una adolescente de 16 años fue detenida ayer sábado luego de pasar dos días prófuga tras asesinar a su madre de un disparo en la cabeza en la comuna de Puerto Varas, en la región de Los Lagos. A la menor se le imputa el delito de parricidio.
El crimen quedó al descubierto el pasado jueves 30 de octubre, cuando personal de la Brigada de Homicidios (BH) Puerto Montt de la PDI llegó hasta el domicilio donde una mujer de 33 años se encontraba fallecida "con traumatismo cefalocraneal por proyectil balístico".
Tras realizar trabajos de interpretación en el sitio del suceso, entrevistar a testigos y analizar elementos tecnológicos, los detectives de la BH junto a los peritos del Laboratorio de Criminalística lograron establecer el delito de parricidio.
Con estos antecedentes, la PDI gestionó ante el Ministerio Público una orden de detención para una menor de 16 años, quien había escapado de Puerto Varas y se mantuvo prófuga durante dos días.
Finalmente, fue la tarde de ayer sábado 1 de noviembre cuando efectivos policiales lograron capturarla en el centro de Puerto Montt.
El comisario Carlos Saavedra de la PDI confirmó que la menor es la hija de la víctima, quien fue puesta a disposición del Juzgado de Garantía de Puerto Varas para su control de detención que se realizaría este domingo.
