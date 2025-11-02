"Armas con miras láser": Joven de 22 años muere tras recibir al menos siete disparos en Recoleta

02 nov. 2025 - 08:19 hrs.

¿Qué pasó?

Un joven de 22 años murió la madrugada de este domingo luego de haber recibido al menos siete disparos por parte de desconocidos que lo emboscaron en la comuna de Recoleta, en la Región Metropolitana. De acuerdo al reporte de una testigo, los atacantes portaban "armas con miras láser".

Joven muere tras recibir al menos siete disparos

El fiscal ECOH Christian Toledo explicó que los hechos ocurrieron a eso de las 01:30 horas en la intersección de Orense con Guarambaré, en momentos que la víctima transitaba por la vía pública para ir a juntarse con un familiar.

"Esta persona transitaba por esta calle cuando sujetos, al parecer uno o más, portando armas de fuego, por el antecedente que nos aporta una testigo, al parecer con miras láser, habría efectuado estos disparos, causándole la muerte posteriormente", relató el persecutor.

La víctima vivía cerca del sector y caminaba por la zona para ir a ver a un familiar, "en momentos que habría sido perseguido por estos sujetos que le efectuaron los disparos".

Tras el ataque, los familiares del joven -que contaba con antecedentes policiales- lo trasladaron al SAR Zapadores, donde llegó ya sin vida y tras revisar su cuerpo se comprobó que "al menos tendría unos siete impactos" de bala.

"Acá hay evidencia balística que se encuentra en el sitio del suceso, que sería coincidente con los impactos que presenta la víctima", dijo finalmente el fiscal Toledo.

