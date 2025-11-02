Hombre atacó a su expareja con un arma blanca en Quinta Normal: También le propinó golpes

02 nov. 2025 - 19:05 hrs.

¿Qué pasó?

Una mujer fue atacada por su expareja la tarde de este domingo en la comuna de Quinta Normal, en la Región Metropolitana, quien la agredió con un arma blanca, propinándole una herida en el cuello.

Según informó Carabineros, un grupo de uniformados acudió cerca de las 15:00 horas a la intersección de calle Ayuntamiento con Hoevel, tras la denuncia que realizaron vecinos del sector.

¿Qué dijeron desde Carabineros por el ataque que sufrió la mujer?

El capitán Bastián Inzunza, de la 22° Comisaría de Quinta Normal, explicó que, una vez que los uniformados llegaron al lugar de los hechos, "constataron que una mujer de nacionalidad colombiana, de 34 años, había sido atacada por su expareja con un arma blanca, resultando con una herida cortante en el cuello y golpes en distintas partes del cuerpo".

Desde la institución policial señalaron que la víctima fue atendida por personal SAMU, para luego ser trasladada al Hospital Félix Bulnes, donde permanece fuera de gravedad.

Respecto al autor del hecho, el capitán Inzunza dijo que es un hombre "de nacionalidad colombiana y de 31 años. Fue retenido en el sitio del suceso y entregado a Carabineros para su detención".

"Los hechos habrían ocurrido en la vía pública y obedecerían a una situación de violencia intrafamiliar (VIF). La situación migratoria de ambos está siendo verificada", agregó la autoridad policial.

Los antecedentes del suceso fueron entregados a la Fiscalía para su respectiva investigación.

Todo sobre Policial