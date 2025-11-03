Los sorprendieron quemando ropa con sangre: Tres detenidos por asesinato de hombre de 62 años en Quilicura

03 nov. 2025 - 03:37 hrs.

¿Qué pasó?

Tres personas fueron detenidas el domingo por el robo con homicidio de un hombre de 62 años, quien fue encontrado sin vida y atado de pies y manos el sábado en el patio de su casa, en la comuna de Quilicura, Región Metropolitana.

Se trata de dos hombres y una mujer, quienes fueron sorprendidos por personal de Carabineros quemando ropa con restos de sangre en un sitio eriazo de la comuna de Isla de Maipo, donde además mantenían el auto robado a la víctima.

El hombre asesinado, que habría trabajado como conductor del sistema Red Metropolitana de Movilidad, fue encontrado por su esposa en la noche del sábado en la vivienda que compartían, ubicada en avenida Lo Cruzat.

¿Qué dijeron desde Carabineros por la detención de 3 personas?

El mayor Gary Ferrada, de la Prefectura Santiago Costa, detalló que antes de ser asesinado, la víctima sufrió "el robo de su vehículo y su celular", y que, gracias a una llamada, se pudo determinar que el teléfono "se encontraba en la comuna de Isla de Maipo".

"Carabineros de esa comuna se constituye en una parcela, en la cual dan la ubicación del vehículo y proceden a la detención de una mujer y dos hombres, que mantenían antecedentes policiales", consignó el efectivo policial.