Anuncian cortes de luz para este lunes en la Región Metropolitana: Revisa las comunas y sectores afectados

03 nov. 2025 - 00:10 hrs.

¿Qué pasó?

Enel informó sobre una serie de cortes de luz en sectores de varias comunas de la Región Metropolitana para este lunes 3 de noviembre.

La medida forma parte del plan de trabajos programados por la compañía de electricidad, y en algunos casos, podría extenderse por hasta 7 horas.

Los detalles de estos cortes están disponibles en el sitio web de Enel, donde se especifican tanto las zonas afectadas como los horarios en que se llevarán a cabo.

¿Dónde se cortará la luz este lunes 3 de noviembre?

Conchalí: 11:00 a 17:00 horas

Renca: 10:30 a 16:30 horas

Pudahuel: 10:00 a 16:00 horas

Maipú: 10:00 a 16:00 horas

La Florida: 10:00 a 17:00 horas

San Joaquín: 10:00 a 17:00 horas

Macul: 10:00 a 17:00 horas

Ñuñoa: 10:30 a 16:30 horas

Todo sobre Corte de luz