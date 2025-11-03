Anuncian cortes de luz para este lunes en la Región Metropolitana: Revisa las comunas y sectores afectados
¿Qué pasó?
Enel informó sobre una serie de cortes de luz en sectores de varias comunas de la Región Metropolitana para este lunes 3 de noviembre.
La medida forma parte del plan de trabajos programados por la compañía de electricidad, y en algunos casos, podría extenderse por hasta 7 horas.
Los detalles de estos cortes están disponibles en el sitio web de Enel, donde se especifican tanto las zonas afectadas como los horarios en que se llevarán a cabo.Ir a la siguiente nota
¿Dónde se cortará la luz este lunes 3 de noviembre?
- Conchalí: 11:00 a 17:00 horas
- Renca: 10:30 a 16:30 horas
- Pudahuel: 10:00 a 16:00 horas
- Maipú: 10:00 a 16:00 horas
- La Florida: 10:00 a 17:00 horas
- San Joaquín: 10:00 a 17:00 horas
- Macul: 10:00 a 17:00 horas
- Ñuñoa: 10:30 a 16:30 horas
