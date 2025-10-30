Por hasta 7 horas: Enel programa cortes de luz en cinco comunas para este jueves
- Por Emilio Senn
¿Qué pasó?
Enel anunció una serie de cortes de luz en sectores acotados de cinco comunas de la Región Metropolitana durante este jueves 30 de octubre. La medida, que responde a trabajos en el tendido eléctrico, está prevista para extenderse por hasta siete horas en algunos casos.
Los detalles de estos cortes están disponibles a través del sitio web de Enel, el cual precisa tanto las zonas como el horario en que ocurrirían.
¿Dónde se cortará la luz este jueves?
La Florida: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.
Ñuñoa: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.
La Reina: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.
Vitacura: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.
Estación Central: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
