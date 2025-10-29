Por hasta 7 horas: Enel programa cortes de luz en nueve comunas para este miércoles
- Por Emilio Senn
¿Qué pasó?
Enel anunció una serie de cortes de luz en sectores acotados de nueve comunas de la Región Metropolitana durante este miércoles 29 de octubre. La medida, que responde a trabajos en el tendido eléctrico, está prevista para extenderse por hasta siete horas en algunos casos.
Los detalles de estos cortes están disponibles a través del sitio web de Enel, el cual precisa tanto las zonas como el horario en que ocurrirían.
¿Dónde se cortará la luz este miércoles?
Maipú: Desde las 10:00 hasta las 13:00 horas.
Desde las 11:30 hasta las 17:30 horas.
La Florida: Desde las 10:30 hasta las 17:30 horas.
Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.
Ñuñoa: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.
La Reina: Desde las 11:30 hasta las 17:30 horas.
Las Condes: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
Pedro Aguirre Cerda: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
Independencia: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
Quilicura: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
Huechuraba: Desde las 10:00 hasta las 13:00 horas.
