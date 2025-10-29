Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

URGENTE: En Vivo: Meganoticias Amanece

Por hasta 7 horas: Enel programa cortes de luz en nueve comunas para este miércoles

¿Qué pasó?

Enel anunció una serie de cortes de luz en sectores acotados de nueve comunas de la Región Metropolitana durante este miércoles 29 de octubre. La medida, que responde a trabajos en el tendido eléctrico, está prevista para extenderse por hasta siete horas en algunos casos.

Los detalles de estos cortes están disponibles a través del sitio web de Enel, el cual precisa tanto las zonas como el horario en que ocurrirían.

Lo más visto de Nacional

¿Dónde se cortará la luz este miércoles?

Maipú: Desde las 10:00 hasta las 13:00 horas.

Desde las 11:30 hasta las 17:30 horas.

Ir a la siguiente nota

La Florida: Desde las 10:30 hasta las 17:30 horas.

Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

Ñuñoa: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

La Reina: Desde las 11:30 hasta las 17:30 horas.

Las Condes: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Pedro Aguirre Cerda: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Independencia: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Quilicura: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Huechuraba: Desde las 10:00 hasta las 13:00 horas.

Todo sobre Corte de luz

Leer más de

Notas relacionadas