¿Dónde y a qué hora?: Enel programa cortes de luz para este martes 28 de octubre

¿Qué pasó?

Enel anunció una serie de cortes de luz en sectores acotados de cinco comunas de la Región Metropolitana durante este martes 28 de octubre. La medida, que responde a trabajos en el tendido eléctrico, está prevista para extenderse por hasta siete horas en algunos casos.

Los detalles de estos cortes están disponibles a través del sitio web de Enel, el cual precisa tanto las zonas como el horario en que ocurrirían.

¿Dónde se cortará la luz este martes?

Ñuñoa: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Peñalolén: Desde las 10:30 hasta las 17:30 horas.

Santiago: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Independencia: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Renca: Desde las 9:30 hasta las 15:30 horas.

