¿Dónde y a qué hora?: Enel programa cortes de luz para este martes 28 de octubre
- Por Emilio Senn
¿Qué pasó?
Enel anunció una serie de cortes de luz en sectores acotados de cinco comunas de la Región Metropolitana durante este martes 28 de octubre. La medida, que responde a trabajos en el tendido eléctrico, está prevista para extenderse por hasta siete horas en algunos casos.
Los detalles de estos cortes están disponibles a través del sitio web de Enel, el cual precisa tanto las zonas como el horario en que ocurrirían.
¿Dónde se cortará la luz este martes?
Ñuñoa: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.Ir a la siguiente nota
Peñalolén: Desde las 10:30 hasta las 17:30 horas.
Santiago: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.
Independencia: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
Renca: Desde las 9:30 hasta las 15:30 horas.
Leer más de
Notas relacionadas
- Por más de 7 horas: Enel anuncia cortes de luz para este lunes 27 de octubre
- Enel confirma corte de luz para dos comunas de la RM este domingo: Revisa los sectores afectados y la duración de los trabajos
- Corte de luz afectará a 8 comunas de la RM este sábado 25 de octubre: Revisa los sectores sin suministro y cuánto durará