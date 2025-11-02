Incendio afectó a fábrica de muebles de Quinta Normal: Emergencia fue controlada por Bomberos

02 nov. 2025 - 19:58 hrs.

¿Qué pasó?

Un incendio se registró la tarde de este domingo en la comuna de Quinta Normal, en la Región Metropolitana, hecho que motivó que Bomberos declarara una tercera alarma.

En específico, el siniestro afectó a una fábrica de muebles que está ubicada en la intersección de Av. Mapocho y Neptuno.

De acuerdo con información oficial, la emergencia ya se encuentra controlada, gracias al trabajo de 15 carros de Bomberos de Quinta Normal.

Asimismo, tampoco se reportaron personas lesionadas ni voluntarios afectados por el trabajo realizado.

Será la investigación correspondiente la que permita esclarecer cómo se originaron las llamas.

