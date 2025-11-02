Incendio afectó a fábrica de muebles de Quinta Normal: Emergencia fue controlada por Bomberos
¿Qué pasó?
Un incendio se registró la tarde de este domingo en la comuna de Quinta Normal, en la Región Metropolitana, hecho que motivó que Bomberos declarara una tercera alarma.
En específico, el siniestro afectó a una fábrica de muebles que está ubicada en la intersección de Av. Mapocho y Neptuno.
De acuerdo con información oficial, la emergencia ya se encuentra controlada, gracias al trabajo de 15 carros de Bomberos de Quinta Normal.Ir a la siguiente nota
Asimismo, tampoco se reportaron personas lesionadas ni voluntarios afectados por el trabajo realizado.
Será la investigación correspondiente la que permita esclarecer cómo se originaron las llamas.
Leer más de
Notas relacionadas
- Hombre atacó a su expareja con un arma blanca en Quinta Normal: También le propinó golpes
- Triple homicidio frustrado se registró en San Bernardo: Fiscalía reporta lo que se sabe del ataque
- "Se volvió una tarde de terror": Hombre fue víctima de un violento asalto y golpiza en manada durante festejo de Halloween