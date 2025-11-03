Riña entre hermanos y un octogenario en prisión: ¿Qué se sabe del caso de adulto mayor descuartizado en Coquimbo?

03 nov. 2025 - 07:50 hrs.

¿Qué pasó?

En prisión preventiva quedó un hombre de 82 años que el fin de semana conmocionó a la región de Coquimbo al protagonizar un macabro crimen: asesinó a su hermano de 75 años y posteriormente descuartizó su cadáver.

Octogenario en prisión preventiva

El fiscal ECOH de Coquimbo, Ricardo Soto, informó que "el tribunal tuvo por acreditadas las circunstancias para poder dar la prisión preventiva, por estimar que la libertad del imputado es un peligro para la seguridad de la sociedad".

Respecto a las pruebas presentadas en la audiencia, el persecutor afirmó que "hay testimonios de familiares de la víctima, quienes encontraron a la persona fallecida". Además, se contaba con la "declaración del propio imputado, quien reconoce su participación en los hechos".

Debido a estas evidencias, el tribunal impuso la medida cautelar más gravosa para el octogenario y estableció un plazo de 120 días para investigar los hechos.

¿Qué se sabe del caso de descuartizamiento?

El subprefecto José Cáceres, jefe de la Brigada de Homicidios (BH) La Serena de la PDI, explicó que el "homicidio con descuartizamiento" se produjo la noche del sábado en un domicilio ubicado en el pasaje Libertad de la ciudad puerto, el cual pertenecía al imputado.

En dicho inmueble, ambos hermanos sostuvieron una riña que terminó con el hombre de 82 años asfixiando al de 75. Tras esto, el hombre utilizó un "arma cortante" para "proceder con el cercenamiento del cadáver".

De acuerdo a lo informado por la PDI el domingo, el hijo de la víctima habría sido quien encontró el cuerpo descuartizado de su padre.

Este artículo informa de un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que los organismos pertinentes lo determinen.

