Una de las sospechosas le arrendaba una pieza a la víctima: ¿Qué se sabe del asesinato del chofer de micro en Quilicura?

03 nov. 2025 - 13:38 hrs.

¿Qué pasó?

Dos hombres y una mujer se encuentran detenidos por el robo con homicidio de José Patricio Poblete, chofer de micro de 62 años que el sábado fue hallado sin vida en extrañas circunstancias al interior de su domicilio.

Los sospechosos fueron sorprendidos en un sitio eriazo mientras quemaban ropa con restos de sangre y en donde se encontraba el auto robado a la víctima. Más tarde, se supo que entre los detenidos se encuentra la arrendataria de Poblete.

¿Quiénes son los detenidos?

Según se ha podido confirmar en las últimas horas, desde hace años la víctima arrendaba dormitorios de su casa en la comuna de Quilicura, Región Metropolitana.

Una de esas piezas la arrendaba la mujer imputada desde hace apenas dos semanas. El contacto entre ella y la víctima lo hizo Tamara, una compañera de trabajo de Poblete, quien le pidió si podía arrendarle la habitación a quien es su nuera.

En tanto, los otros dos detenidos serían la pareja de la detenida (hijo de Tamara) y la propia pareja de Tamara, según contó la exesposa del fallecido.

Se habrían juntado a almorzar

La información preliminar indica que los presuntos asesinos se reunieron con Poblete el sábado para disfrutar de un almuerzo en el domicilio.

En ese contexto habría ocurrido el homicidio, que culminó con el robo del celular y vehículo de la víctima. Horas después, su exesposa encontró el cadáver de Poblete.

Precisamente gracias a la señal de celular y a la denuncia de un vecino de la comuna de Isla de Maipo, Carabineros pudo dar con el paradero de los tres sospechosos, quienes tenían antecedentes policiales y quedaron en prisión preventiva. De momento se desconoce el móvil del crimen.