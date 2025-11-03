"Niños despertándose con una pistola en la cabeza": Familia es víctima de violento asalto en Puente Alto
- Por Nicolás Díaz
¿Qué pasó?
La madrugada de este lunes una familia fue víctima de un violento robo con intimidación en la comuna de Puente Alto, Región Metropolitana. Un grupo de tres sujetos forzó la entrada a la vivienda e incluso encañonaron con armas a tres niños que estaban al interior.
El violento robo a familia en Puente Alto
De acuerdo a la información policial, los hechos ocurrieron a eso de las 05:30 de la madrugada, cuando los delincuentes "ingresan e irrumpen violentamente en el domicilio para posteriormente intimidar a sus moradores".
"Estos sujetos proceden a registrar las diferentes dependencias del inmueble" para sustraer "joyas, dinero en efectivo y artículos electrónicos", explicó el comisario Andrés Alvarado, de la Brigada de Robos (Biro) Sur de la PDI.
Previamente, Carabineros explicó el violento accionar de los antisociales, señalando que uno de ellos portaba "un arma de fuego corta" con la que amenazó a la familia antes de encerrarlos en una habitación para cometer el robo avaluado en unos $2 millones.
"Niños despertándose con una pistola en la cabeza"
"Los encañonaron a todos, incluyendo a los menores de edad, los encerraron en un dormitorio", explicó en Radio Bío Bío el padre de los niños.
"Decían que estaban dateados, que acá había dinero, joyas, cosa que no es real. La familia quedó muy afectada", relató el hombre sobre el asalto que se prolongó por unos 40 minutos.
"Niños despertándose con una pistola en la cabeza (...) Despertar con una pistola en la cabeza no debe ser simpático para nadie", lamento el hombre, pese a asegurar que sus hijos ya se encuentran más tranquilos.
