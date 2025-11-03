Pensaron que había matado a sus hijos pero su cuñado terminó detenido: ¿Qué se sabe del crimen del fotógrafo y sus mellizos?

03 nov. 2025 - 16:43 hrs.

¿Qué pasó?

Un vuelco tuvo el crimen del fotógrafo de la Teletón Eduardo Cruz-Coke y sus dos hijos mellizos, luego de que se revelara la presunta responsabilidad del cuñado del progenitor, descartando que se tratara de un caso de parricidio con posterior suicidio, como se había estado investigando en un principio.

Fue este mismo lunes que la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo al cuñado acusado de ser autor del delito de homicidio calificado, tras una orden solicitada por la Fiscalía Metropolitana Oriente.

El hallazgo de los cuerpos

Fue a las 19:30 horas del pasado 18 de octubre, en un domicilio ubicado en la calle La Cañada en la comuna de La Reina, Región Metropolitana, que fue encontrado fallecido el hombre de 62 años y sus dos hijos de 17.

Tras la llegada de la Brigada de Homicidios de la PDI al lugar, se descartó en primera instancia que se tratara de un robo. Luego, se dio a conocer que se estaba investigando un supuesto parricidio con posterior suicidio.

Cabe señalar que los mellizos fueron encontrados fallecidos en una habitación sin lesiones visibles, mientras que el padre estaba cerca de la entrada con heridas cortopunzantes en su cuello.

El vuelco del caso

Como no se logró dar con el arma con que se habría cometido el crimen, el fiscal Francisco Lanas ordenó ampliar las líneas de investigación e incluir la posible participación de terceros. Según informó The Clinic, esto derivó en que la principal teoría fuera un triple homicidio.

Los antecedentes levantados por la PDI señalan que el cuñado del fotógrafo tenía constantes disputas económicas con la víctima y que, por esto, habrían enfrentado una situación similar hace unos años. De este modo, se convirtió en el principal sospechoso del crimen.

Además de las disputas económicas, otro hecho que apunta al imputado es que cámaras de seguridad lo captaron arrojando una bolsa blanca a un canal cercano, pero la PDI no obtuvo resultados positivos al periciar el sector.