Detienen a cuñado de fotógrafo asesinado junto a sus dos hijos en La Reina

03 nov. 2025 - 15:23 hrs.

¿Qué pasó?

La Fiscalía Metropolitana Oriente informó que la tarde de este lunes fue detenido el cuñado del fotógrafo de la Teletón Eduardo Cruz-Coke, quien fue encontrado fallecido junto con sus dos hijos mellizos el pasado 18 de octubre en un domicilio de la comuna de La Reina, en la Región Metropolitana.

Si bien en un inicio el caso se investigó como un parricidio con posterior suicidio, el caso tuvo un vuelco cuando no fue hallada el arma con la que se concretó el crimen y se descubrió que el cuñado del fotógrafo tenía constantes disputas económicas con la víctima.

¿Qué se sabe de la detención del cuñado del fotógrafo?

Tras una serie de diligencias de la Policía de Investigaciones (PDI), la Fiscalía solicitó una orden de detención para el acusado del crimen, la cual finalmente fue ejecutada la tarde de este 3 de noviembre por la PDI.

El imputado fue capturado por homicidio calificado, delito por el cual será puesto a disposición de la justicia para su control de detención.

Vuelco en crimen de La Reina

El caso estaba siendo indagado como parricidio con posterior suicidio en un principio, debido a que los mellizos fueron encontrados muertos en una habitación sin lesiones visibles, mientras que el padre estaba cerca de la entrada con heridas cortopunzantes en su cuello.

Al momento en que no se logró dar con el arma con que se habría cometido el crimen, el fiscal Francisco Lanas ordenó ampliar las líneas de investigación e incluir la posible participación de terceros. Según informó The Clinic, esto derivó en que la principal teoría fuera un triple homicidio.

Además de las disputas económicas, otro hecho que apunta al cuñado del fotógrafo es que cámaras de seguridad lo captaron arrojando una bolsa blanca a un canal cercano, pero la PDI no obtuvo resultados positivos al periciar el sector.