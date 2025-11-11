Tragedia en Melipilla: Episodio de violencia intrafamiliar termina con pareja fallecida y sus hijos heridos

11 nov. 2025 - 11:48 hrs.

Una tragedia tuvo lugar la mañana de este martes en la comuna de Melipilla, Región Metropolitana, luego que dos padres terminaran muertos y sus dos hijos menores de edad resultaran heridos en contexto de violencia intrafamiliar (VIF).

De acuerdo a información preliminar, personal de Carabineros encontró a la madre y a ambos niños con diversas heridas en la vía pública. Mientras que el padre, se hallaba sin vida al interior de un domicilio.

Madre y sus dos hijos fueron encontrados heridos en la calle

A eso de las 09:10 horas, personal de Carabineros fue informado a través de la Central de Comunicaciones que en avenida Callejón Santa Rosa de Esmeralda se encontraba una mujer con diversas lesiones en la zona torácica y extremidades superiores.

En el lugar también se hallaban sus dos hijos de 4 y 7 años. Ambos presentaban heridas graves, aparentemente por arma blanca.

Personal motorizado concurrió de inmediato al sector, prestando auxilio a las víctimas. La madre y uno de los menores fueron trasladados hasta el Hospital Base de Melipilla, mientras que el segundo niño fue llevado por civiles hasta la Clínica Los Maitenes.

Posteriormente, se confirmó que la mujer había fallecido y que uno de los menores se encuentra en riesgo vital.

Padre fue encontrado sin vida en un domicilio

En el interior del inmueble, personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros constató la presencia de un hombre sin signos vitales, quien sería el padre. De momento se indaga en las causas de su deceso.

Por ahora, la unidad especializada a cargo realiza las primeras diligencias de empadronamiento de testigos y levantamiento de información, toda vez que el hecho se habría originado en un contexto de violencia intrafamiliar.

*A la fecha, en Chile se registran 255 femicidios frustrados y 33 femicidios consumados, según el sitio web del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (Sernameg).