Balean a estudiante afuera de un liceo en Paine: Víctima asegura que fue asaltada cuando salía del establecimiento

11 nov. 2025 - 07:25 hrs.

¿Qué pasó?

Un estudiante de 19 años fue baleado durante un asalto la noche del lunes frente a un establecimiento educacional en la comuna de Paine, Región Metropolitana. El hecho ocurrió al exterior del Liceo Enrique Bernstein, en donde la víctima realiza estudios nocturnos.

Estudiante recibió un disparo en una pierna

De acuerdo a información policial, el ataque se produjo a eso de las 22:00 horas, cuando el joven salía del establecimiento y se dirigía hacia su vehículo. En ese momento, fue abordado por dos personas premunidas con armas de fuego y elementos contundentes.

La víctima se resistió al asalto y se produjo un forcejeo con los delincuentes, recibiendo un disparo en su pierna izquierda. Ambos agresores se dieron a la fuga y no pudieron sustraerle su automóvil, solo le alcanzaron a robar un cadena.

Al escuchar los disparos, desde el establecimiento llamaron a personal de seguridad de la municipalidad, que se apersonaron en el lugar junto a funcionarios de Carabineros. De inmediato se solicitó una ambulancia para trasladar a la víctima a un hospital.

Carabineros asegura que víctima no quiso entregar información del hecho

"Personal policial al llegar al lugar pudo verificar que había una persona con impacto balístico en su pierna izquierda. Al consultarle lo que había pasado, se niega rotundamente a entregar información", informó el teniente Óscar Cancino, de la Prefectura Maipo.

Aun así, "Carabineros le prestó cooperación a la víctima trasladándolo al Hospital de Buin", indicó el uniformado, sin embargo, allí el afecto "tampoco quiso prestar declaración al personal policial". Más tarde, los funcionarios se retiraron del centro asistencial.

Posteriormente, la familia del joven lo trasladó hasta la clínica METS en La Dehesa, comuna de Lo Barnechea, en donde finalmente se hizo la denuncia. "Él manifestó que habría sido supuestamente asaltado por dos sujetos", relató el teniente.