Palestino envía condolencias por hallazgo de cuerpo de Valentina Alarcón en La Pintana: Joven jugó en series juveniles del club

¿Qué pasó?

La tarde de este lunes se confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida de Valentina Alarcón, joven que se encontraba desaparecida desde el pasado sábado 25 de octubre, cuando fue vista tomando un bus del transporte público desde Puente Alto rumbo a La Pintana, comuna donde fue hallado el cadáver.

Tras conocerse esta información, desde el Club Deportivo Palestino, compartieron un sentido mensaje de despedida para Valentina, ya que ella participó de las divisiones juveniles del elenco arábico.

El mensaje del club Palestino a Valentina Alarcón

"Nos duele profundamente despedir a Valentina Alarcón, quien vistió con orgullo la camiseta de nuestras series juveniles", publicó el club en sus redes sociales.

"Su partida deja un vacío inmenso en todos quienes compartimos momentos junto a ella. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigas y amigos en este difícil momento", agregaron.

Finalmente, el "Tino-Tino", hizo un llamado a las autoridades para que la investigación policial del caso de con el o los responsables. "Desde el Club Deportivo Palestino expresamos además nuestro profundo deseo de que se esclarezcan las circunstancias de su fallecimiento y que se haga justicia por Valentina".

¿Qué se sabe del hallazgo del cuerpo?

El hallazgo se realizó en el patio de un domicilio ubicado en la calle Los Alcaldes, de la población El Castillo, el cual tenía una orden de entrada y registro en el marco de la indagatoria por la desaparición de la joven.

De acuerdo a los primeros antecedentes entregados, el cuerpo presenta signos de haber sido víctima de violencia, por lo que se está investigando un homicidio. De hecho, la víctima estaba dentro de una bolsa al momento del hallazgo.

El Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía se trasladó hasta el lugar, donde también se encuentra trabajando la Brigada de Homicidios y la Briup de la PDI.