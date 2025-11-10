Salió de su casa sin celular ni billetera: Hombre lleva 5 días desaparecido en San Sebastián

10 nov. 2025 - 15:22 hrs.

¿Qué pasó?

Una familia de San Sebastián, comuna de Cartagena, región de Valparaíso, busca con desesperación a Juan Manuel Núñez Miranda, hombre de 38 años cuyo paradero se perdió la tarde del pasado miércoles 5 de noviembre.

Salió de su casa sin celular ni billetera

Según relataron sus cercanos, Juan Manuel llegó a la casa que arrienda en soledad tras salir del trabajo. Testigos lo vieron entrar a su domicilio alrededor de las 19:00 horas, pero nunca lo observaron salir de ahí, publicó El Líder de San Antonio.

"El miércoles yo lo vi como a las 14.00 horas cuando terminó de trabajar, porque trabajamos juntos. Averiguamos que llegó a su casa en la tarde y de ahí no sabemos absolutamente nada. Nadie de quienes lo conocen saben dónde puede estar", aseguró Yolanda Núñez, la hermana mayor.

Al día siguiente no llegó a trabajar y al entrar a su domicilio, sus cercanos notaron que Juan Manuel dejó todas sus pertenencias en la casa, incluyendo celular y billetera, lo que despertó las sospechas de su familia.

"¿Cómo deja la billetera, el celular, sus documentos, sus cosas personales? Eso es lo que nos tiene muy preocupados", expresó su familiar, quien además señaló que Juan Manuel no había manifestado intención de ausentarse.

Asimismo, la hermana sinceró: "Estamos desesperados, no sabemos nada de él desde el miércoles. Si alguien lo ha visto, por favor comuníquese con nosotros o con Carabineros".