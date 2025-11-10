"Hay algo extraño en su comportamiento": Hija de concejala de Villa Alegre desaparecida cuestiona actuar de familiar de su madre

10 nov. 2025 - 12:41 hrs.

¿Qué pasó?

Una de las hijas de María Ignacia González, concejala de Villa Alegre desaparecida desde el 15 de junio, cuestionó el actuar de dos amigos y de una prima de su madre, quienes se alejaron del caso desde un principio.

En conversación exclusiva con Mucho Gusto, Javiera Gallegos, explicó que, el día de la desaparición, su madre fue a la casa de una pareja de amigos, en la que también estaba una prima de ella. Sin embargo, cuestionó que a pesar de que fueron las últimas personas que la vieron, nunca ofrecieron su apoyo en la investigación.

"Hay algo extraño en su comportamiento"

Javiera afirmó que "nosotros desconfiamos de esas personas desde la primera semana. Nos llamó mucho la atención que el primer lunes tras la desaparición, ninguna de esas personas llegó a la casa".

"De Maritza y José no espero nada porque a esas personas ni siquiera les conocía la cara. Por el contrario, la prima de mi mamá era alguien que venía semana por medio a la casa. Fue una persona que desapareció de un día para otro y no hay contacto con ella, sigue haciendo su vida normal", añadió.

La joven explicó que durante las primeras dos semanas la prima las visitó cerca de tres veces, pero "estaba 10 minutos y se iba. En ese primer mes era muy común que amigas de mi mamá venían y estaban conmigo y mi hermana todo el día (...) Entonces, ¿cómo no me va a llamar la atención? Una persona que era cercana, toma esta distancia de un día para otro. Es curioso".

A pesar de ello, Javiera sinceró que no puede afirmar que esté involucrada en la desaparición porque no hay pruebas, "pero hay algo extraño en su comportamiento. Además, vive a siete cuadras de acá".

18 llamadas en cerca de una hora

Por último, Javiera afirmó que la prima de su madre "hizo declaraciones confusas" a la policía, además de que llamó a su madre en 18 ocasiones en un lapso de una hora la noche de la desaparición.

Para la joven, ese actuar le parece "extraño porque en todas las llamadas el teléfono de mi mamá sonaba apagado. Podría haber llamado a mi tío que vive al lado de mi mamá para corroborar que ella hubiese llegado bien. Me da para pensar que fue algo premeditado".