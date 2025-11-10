Masivo operativo en Barrio Meiggs: Retiran toldos azules e instalan rejas para combatir comercio ambulante

10 nov. 2025 - 08:29 hrs.

¿Qué pasó?

Un nuevo operativo se lleva a cabo la mañana de este lunes en barrio Meiggs, en la comuna de Santiago. para el retiro de toldos azules y despejar calles ocupadas por el comercio ambulante.

Se trata de la segunda fase del Plan de Recuperación, cuya primera etapa comenzó el pasado 29 de julio de este año. En esta ocasión, los trabajos se realizan de cara a la temporada de Navidad.

Retiran toldos azules en Barrio Meiggs

A eso de las 06:00 horas comenzó el procedimiento policial en calle San Alfonso, hasta donde se trasladó personal municipal, de Carabineros y de la delegación presidencial.

Desde la Municipalidad de Santiago indicaron que se despejará la calle San Alfonso desde Alameda hasta una cuadra al sur, además de Salvador Sanfuentes, entre Exposición y Bascuñán Guerrero.

De acuerdo a la información entregada por Carabineros, en el lugar se encuentran desplegados cerca de 140 funcionarios policiales, como COP, Prefectura Radiopatrullas, de Tránsito, sección de drones y agentes de diálogo.

Instalan rejas para controlar acceso

"Esto no es retirar toldos y dos días más dejar el espacio a disposición de los comerciantes ilegales. Estamos en este minuto instalando rejas que nos van a permitir mantener el control del acceso", informó el alcalde de Santiago, Mario Desbordes.

El jefe comunal explicó que ejecutarán el mismo sistema de acceso controlado de rejas que se aplicó en las calles Garland, Campbell y Meiggs el pasado 29 de julio en la primera etapa de la intervención.

"Acá se hará en la primera cuadra de San Alfonso y todo Salvador Sanfuentes. Es un espacio importante que se incorpora a la primera etapa. Una vez consolidado dentro de tres días más, va a haber circulación interior", agregó la autoridad.