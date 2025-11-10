Brutal crimen en Ñuñoa: Detienen a hombre acusado de asesinar a su tía de 61 años

10 nov. 2025 - 07:27 hrs.

¿Qué pasó?

Un brutal crimen se registró la madrugada de este lunes en un domicilio de la comuna de Ñuñoa, luego que un hombre fuese detenido por su presunta participación en el homicidio de su tía, una mujer de 61 años con quien vivía.

Crimen ocurrió al interior del domicilio en donde ambos vivían

El hecho se produjo en un departamento de dos pisos ubicado en la Villa Olímpica, lugar hasta donde llegó personal de Carabineros a eso de las 04:30 horas tras ser alertados por vecinos, quienes habían escuchado gritos de auxilio.

Al interior del inmueble se encontraba un hombre de 31 años junto a la mujer fallecida, por lo que se procedió a su detención. Posteriormente, se conoció que el aprehendido es sobrino de la víctima y que ambos vivían juntos.

El comisario Vicente Torres, de la Brigada de Homicidios (BH) Metropolitana de la Policía de Investigaciones (PDI), explicó que "ante los llamados de emergencia que efectuaron vecinos del conjunto de departamentos, llegó Carabineros y personal municipal".

"Al ver que el imputado estaba atacando a la víctima, efectúan su detención en flagrancia", agregó la autoridad.

Detenido tenía antecedentes policiales

Aunque se desconocen los detalles del crimen, el hombre, quien estaría bajo los efectos de las drogas al momento del hecho, habría golpeado a su tía en reiteradas ocasiones.

El teniente Coronel Pedro Olguín, de la Cuarta Comisaría de Santiago, informó que la persona detenida "mantenía antecedentes previos por el delito de violencia intrafamiliar".

Desde la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente informaron que el caso fue asignado a la Brigada de Homicidios de la PDI). También se espera que la fiscal Andrea Contreras concurra al lugar para entregar más información.