Incumplió su arresto domiciliario y asesinó a un joven músico con 10 puñaladas para robarle su mochila en Puerto Montt

09 nov. 2025 - 19:26 hrs.

¿Qué pasó?

Este domingo el Ministerio Público informó sobre la detención de un sujeto que sería el presunto autor del asesinato de Alexis Hérnandez, un joven músico de 23 años que murió apuñalado el pasado viernes tras resistirse al robo de su mochila en Puerto Montt, región de Los Lagos.

Según explicó la Fiscalía Local de Puerto Montt, el detenido fue aprehendido por personal de OS-9 de Carabineros en su casa en la Población 22 de Mayo, ya que allí cumple la medida cautelar de arresto domiciliario total por otro delito.

Incumplió arresto domiciliario y asesinó a un joven

Cooperativa detalla que el crimen de Alexis Hernández se cometió pasado el mediodía del viernes en la intersección Santa María con Calbuco, lugar en donde fue apuñalado en 10 ocasiones tras resistirse a un asalto.



Durante el control de detención, el Ministerio Público destacó el hecho de que para cometer el asesinato del joven músico, el imputado incumplió con el arresto domiciliario que pesaba sobre él.



"El Tribunal de Garantía decretó legal la detención del imputado y, a su vez, a petición de la Fiscalía, amplió la detención de este último por tres días, fijando la audiencia de formalización para el día 11 de noviembre de 2025 a las 12:00 horas", informó el fiscal Joaquín Yáñez.

"La Fiscalía actualmente se mantiene desarrollando una serie de diligencias para llevar a cabo el esclarecimiento de los hechos", agregó el persecutor al detallar los trabajos del OS-9 Llanquihue, Labocar y personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 2° Comisaría de Puerto Montt.

Este artículo informa de un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que los organismos pertinentes lo determinen.

