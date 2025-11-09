Mujer de 55 años y madre tres hijos se encuentra desaparecida en O'Higgins: "No hay un indicio de robo ni de agresión"

09 nov. 2025 - 16:01 hrs.

¿Qué pasó?

Días de angustia se encuentra viviendo una familia de la comuna de Malloa, en la región de O'Higgins, debido a la desaparición Luz Espinoza Galaz, madre de tres hijos y de 55 años de edad.

Desde el 30 de octubre se desconoce el paradero de la mujer. Además, uno de los detalles que llama la atención es que la última señal telefónica se registró al interior de su hogar.

"Ella sale de manera voluntaria"

Fabián, uno de los hijos de Luz Espinoza, conversó con Meganoticias Siempre Juntos y partió contando que "ya van prácticamente 10 días de su desaparición, que es bastante extraña por cómo sucedió. No hay un indicio de robo ni de agresión dentro del domicilio. Hasta el momento, no tenemos ninguna noticia de su paradero".

"Cada día que pasa van surgiendo nuevas dudas y una incertidumbre que nos tiene a todos muy preocupados", reconoció el hombre.

Sobre la desaparición de su madre, Fabián indicó que "por cómo vimos la casa, por lo que se ha investigado, ella sale de manera voluntaria. No hay un desorden, su documentación estaba ahí, había dinero de ella, nada de eso se perdió. Solo su celular y su tarjeta de cuenta RUT, que siempre la andaba trayendo en el mismo celular".

Por ahora, el caso está siendo investigado por la PDI, quienes mantienen el contacto directo con la familia para contarles los nuevos antecedentes que van surgiendo.

