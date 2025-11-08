Fiscal y búsqueda de nuevos cuerpos en San Vicente: "Se señaló la existencia de fosas donde presuntivamente podría haber cuerpos"

08 nov. 2025 - 14:44 hrs.

¿Qué pasó?

El fiscal regional de O'Higgins, Aquiles Cubillos, se refirió la tarde de este sábado a los trabajos que se realizan en el sector de Pueblo de Indios de la comuna de San Vicente de Tagua Tagua, lugar en donde se hallaron al menos dos cuerpos en una fosa séptica en medio de una investigación relacionada con el tráfico de drogas.

"Ha aparecido más información"

Las diligencias se están llevando a cabo luego de que "personas que están colaborando con la investigación en calidad de testigos reservados, como también información que hemos podido extraer de diversos celulares que son de interés en esta investigación" sugirieran la existencia de "fosas donde podría haber otros cuerpos".

En esa línea, el fiscal Cubillos señaló que "ha aparecido más información que tenemos que ir procesando y obviamente trabajando en el sitio del suceso".

"Se habían identificado una serie de puntos de interés en los cuales se han hecho excavaciones, se han hecho rastreos y obviamente tenemos que descartarlos (...) Hasta el momento no hay nuevos hallazgos en esos lugares, seguimos trabajando", agregó el persecutor regional.

El fiscal descartó conocer el número de cuerpos que podría haber en el lugar: "No tenemos información exacta de eso en cuanto al testimonio de las personas que han colaborado. Solo se señaló la existencia de fosas donde presuntivamente podría haber cuerpos", recalcó.

Por su parte, el general Guillermo Bohle, jefe de zona de Carabineros en O'Higgins, explicó que personal del Labocar sigue las pericias en el lugar donde se encontraron los cuerpos previamente, mientras que efectivos de la Escuela de Suboficiales y la Escuela de Adiestramiento Canino están "peinando" el cerro hasta "descartar definitivamente que exista nueva evidencia para la investigación".

Detenidos "no han colaborado" con la investigación

Por último, el fiscal Cubillos indicó que "el perfil que tenemos hoy principalmente de las víctimas que han sido asesinadas, y también tenemos lesionados y torturados, son principalmente consumidores y vendedores que participaban de esta organización".

Además, explicó que los cuatro detenidos hasta el momento "no han colaborado" con la investigación y que podrían ser formalizados por "secuestro con homicidio", aunque no todos ellos.

