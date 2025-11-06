Una mujer calcinada y un cuerpo descuartizado: ¿Qué se sabe del doble hallazgo en San Vicente de Tagua Tagua?

06 nov. 2025 - 19:31 hrs.

¿Qué pasó?

En la jornada de este jueves, Carabineros encontró al menos dos cuerpos durante un operativo de allanamientos en la comuna de San Vicente de Tagua Tagua, región de O'Higgins.

De acuerdo con la información policial, el doble hallazgo se efectuó en el sector de Pueblo de Indios, al interior de una estructura tipo letrina.

¿Qué se sabe de los cuerpos?

El fiscal regional Aquiles Cubillos detalló que "a partir de una investigación de la Fiscalía Local, conjuntamente con el OS9, se allanaron diez domicilios en el sector de Pueblo de Indios, haciendo un hallazgo, hasta el momento, presumiblemente, de dos cuerpos".

"Uno correspondería a una persona de sexo femenino, que están realizándose diligencias para su identificación, y el otro, presuntivamente, son partes de un cuerpo que tenemos que verificar y respecto del cual no tenemos todavía su identidad ni género", agregó.

"Tenemos que corroborar que todas las partes que hemos hallado correspondan a uno solo. Presuntivamente, aparentemente, sería así", sostuvo.

Cuerpo de la mujer estaba calcinado

El persecutor expuso que "el primer cuerpo hallado (de la mujer) se encuentra calcinado y maniatado, pies y manos".

"El segundo se encuentra descuartizado y vamos a seguir trabajando en el lugar con base en los antecedentes que mantiene la Fiscalía Local y que nos llevaron el día de hoy a realizar este proceso de investigación", indicó.

No descartan encontrar más cuerpos

Cubillos afirmó que "no descartamos la existencia de otros cuerpos. Para esos Carabineros va a mantener el resguardo del sitio del suceso el resto de la tarde, y vamos a continuar trabajando el día de mañana con diversas unidades especializadas y también con equipos que hemos solicitado especial para poder rastrear el sector, especialmente un georadar, drones, en definitiva, diversos medios tecnológicos que nos permitan descartar la existencia de otros cuerpos.

"Nosotros tenemos algunos antecedentes, denuncias de presunta desgracia, estamos cruzando todos esos antecedentes", añadió, señalando que "creemos que hay un fenómeno que es de carácter regional que estaría involucrado".

"Como procedimiento normal tenemos que verificar todas las denuncias de presunta desgracia de la zona y obviamente vamos a ampliar la búsqueda de toda la región hasta que logremos la identificación de los cuerpos", aseveró.

Nueve detenidos

Producto del procedimiento fueron detenidas nueve personas, entre las cuales se encuentran ciudadanos extranjeros de nacionalidad venezolana.

"Tenemos sujetos detenidos a control de detención... Uno que mantiene orden vigente, además también por microtráfico y uno por homicidio", indicó el fiscal. "No tenemos antecedentes que haya participación de alguna célula del Tren de Aragua", aclaró.