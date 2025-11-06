Usaban barberías como fachada para vender zapatillas falsificadas: Incautan más de 200 pares y desarticulan red internacional

06 nov. 2025 - 17:05 hrs.

¿Qué pasó?

Funcionaban como barberías, pero el verdadero negocio era otro. Una investigación encabezada por el OS9 de Carabineros, junto a las Secciones de Investigación Policial (SIP) de La Serena y Coquimbo, permitió desarticular una red internacional dedicada a la venta de zapatillas falsificadas que operaba en tres locales del sector.

El procedimiento se desarrolló de manera simúltanea durante el miércoles en ambas comunas y culminó con la detención de 13 personas, entre ellas un chileno y doce extranjeros, de nacionalidades dominicana, colombiana y venezolana.

Barberías con venta clandestina de zapatillas falsificadas

Durante el operativo, Carabineros incautó más de 200 pares de zapatillas falsificadas de distintas marcas, avaluadas en más de 20 millones de pesos, además de una impresora para estampados, un computador MacBook con material digital y múltiples adhesivos con logos de reconocidas marcas.

De acuerdo con la investigación, las barberías ofrecían cortes de pelo como fachada para comercializar calzado falsificado. En La Serena se detectaron los locales que funcionaban de esta manera, mientras que en Coquimbo operaba un departamento que servía como fábrica y tienda, donde se elaboraban y exhibían los productos.

“La información policial señalaba que, de manera clandestina, se ofrecían zapatillas de marca a precios más bajos, bajo la oferta de cortes de pelo”, indicó Carabineros.

Detenidos e incautaciones

Entre los detenidos se encuentra un ciudadano chileno de 41 años y un extranjero con una orden de detención vigente por lesiones menos graves. Los demás involucrados tienen edades entre 23 y 50 años.

Los elementos incautados incluyen 206 pares de zapatillas, una impresora de estampados, un MacBook con material digital, y múltiples adhesivos engomados de diversas marcas deportivas.

El jefe de zona de Carabineros Coquimbo, general Christian Brebi, destacó que “a través de un riguroso y metódico trabajo investigativo, logramos desarticular una red internacional que vulneraba directamente la ley de propiedad industrial mediante la comercialización de diversos productos falsificados”.

El oficial explicó además que el grupo operaba desde la fachada de barberías, utilizando equipos tecnológicos para fabricar zapatillas sin permisos de marca y evadiendo impuestos. “Esto es un procedimiento que dice relación con una investigación desarrollada por el OS9 en conjunto con las secciones de investigación policial, con la finalidad de detectar infracción a la ley de propiedad intelectual”.

Seis de los 13 detenidos fueron formalizados, y quedaron con prohibición de salir del país, mientras que se fijó un plazo de 60 días para la investigación.