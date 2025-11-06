Estaba calcinado y amarrado: Encuentran al menos un cuerpo en allanamientos por droga en San Vicente de Tagua Tagua

06 nov. 2025 - 14:46 hrs.

¿Qué pasó?

En el marco de un operativo antidroga de Carabineros, las fuerzas policiales realizaron allanamientos en la comuna de San Vicente de Tagua Tagua, en la región de O'Higgins, en medio de los cuales encontraron al menos un cuerpo.

El hallazgo se realizó en el sector de Pueblo de Indios, donde el cadáver estaba enterrado, amarrado y calcinado. No se descarta que haya más cuerpos en la zona.

Nueve conducidos

El procedimiento fue liderado por el OS9 de Carabineros, en coordinación con la Fiscalía Local de San Vicente, en el contexto de una investigación por microtráfico y presunta desgracia.

Durante las diligencias fueron conducidas nuevas personas, entre ellas siete chilenos y dos extranjeros, quienes fueron trasladados hasta la Comisaría de San Vicente para los peritajes correspondientes.

“Por el minuto tenemos 9 personas conducidas a la Comisaría de San Vicente, son dos chilenos y siete extranjeros que está procediendo a realizar las investigaciones pertinentes para poder esclarecer en qué calidad y condiciones están ellos”, señaló el general Guillermo Bohle, jefe de la zona O’Higgins.

Cuerpo con signos de quemaduras y maniatado

En una de las propiedades allanadas, los equipos policiales hallaron un cuerpo enterrado, con quemaduras y signos de haber estado maniatado.

“En el contexto de esta diligencia, hemos encontrado un cuerpo, aparentemente, de un sujeto, el que se encontraría calcinado y se encuentra maniatado, y nos encontramos desarrollando otras diligencias en el sector”, indicó el fiscal regional Aquiles Cubillos.

El persecutor expuso que las diligencias "obedecen a una investigación que ha iniciado la Fiscalía Local de San Vicente a cargo del fiscal Gabriel Meza, quien tenía una investigación por microtráfico y presunta desgracia. Ha solicitado previamente una orden de entrada y registro a diez domicilios en este sector, las cuales se efectuaron en el día de hoy por parte del OS9, quien se encuentra a cargo de esta investigación".

Investigación

El lugar del hallazgo fue resguardado por personal del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar), que realizará las pericias para determinar la identidad del cuerpo y las circunstancias de su muerte.

Tanto la Fiscalía como Carabineros mantienen el sitio bajo investigación ante la posibilidad de que existan otros cuerpos enterrados en el sector.