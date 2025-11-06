El "Sopaipilla" otra vez libre: Conocido delincuente volvió a las calles pese a acumular más de 90 detenciones

06 nov. 2025 - 13:29 hrs.

¿Qué pasó?

Un conocido delincuente habitual, apodado el "Sopaipilla", fue nuevamente detenido en la comuna de Ovalle, región de Coquimbo. Sin embargo, el hombre fue dejado en libertad al día siguiente, pese a acumular más de 90 reiteraciones.

Mantenía una orden vigente

Durante una fiscalización realizada el martes en la Plaza de Armas de la comuna, los uniformados verificaron que el hombre mantenía una orden de detención vigente por el delito de hurto, por lo que fue trasladado hasta la unidad policial.

El individuo cuenta con 91 detenciones por diversos delitos, principalmente robos y hurtos, lo que lo convierte en uno de los delincuentes más conocidos por las autoridades locales.

"Este sujeto, un delincuente prolífico, con un perfil criminológico especializado en delitos contra la propiedad, mantenía una preocupante cifra de 91 reiteraciones por hurto y robo”, señaló al medio local El Día la capitán Francisca Díaz, de la Tercera Comisaría de Ovalle.

Fue dejado en libertad al día siguiente

Sin embargo, pese a su amplio prontuario, el "Sopaipilla" recuperó la libertad el miércoles tras pasar una sola noche bajo custodia. Luego de su control de detención en el Tribunal de Garantía de Ovalle, el delincuente se fue del lugar corriendo, según reportó El Observatodo.

La medida generó molestia y preocupación entre los habitantes de la comuna, así como también en los comerciantes, quienes temen que el sujeto vuelva a delinquir.

"Lo vemos todos los días robando o merodeando los negocios, y siempre vuelve a las calles. Es frustrante”, comentó uno de los locatarios del sector céntrico al citado medio.