Abogado defensor de Jorge Ugalde y Trinidad Cruz-Coke: "Todos los días hay asesinatos muy crueles y no llaman tanto la atención"

06 nov. 2025 - 12:18 hrs.

¿Qué pasó?

Marcelo Castillo, abogado defensor de Jorge Ugalde y Trinidad Cruz-Coke, ambos imputados por el triple homicidio del fotógrafo Eduardo Cruz-Coke y sus dos hijos mellizos de 17 años, hecho ocurrido el pasado 18 de octubre en su casa en La Reina, conversó con Mucho Gusto y entregó detalles del caso.

"Todos los días hay asesinatos muy crueles y no llaman tanto la atención"

"Todos los días hay asesinatos muy crueles, de mucha crueldad, con mucha violencia, en que mueren dos, tres, cinco personas y no llaman tanto la atención. Eso me llama justificadamente la atención de por qué (este caso) genera tanta controversia pública", señaló el profesional.

Castillo se mostró sorprendido de que la policía descarte el móvil del robo. "En esa casa había muchos elementos valiosos. La familia todavía no ha hecho un arqueo de lo que falta, de lo que hay, de lo que había, al momento de los hechos del homicidio", comentó.

Al ser consultado si en la formalización no se expusieron pruebas suficientes, el abogado respondió que "para nada, todas las pruebas son indiciarias".

"Se muestran cámaras que están situadas a 100-200 metros de distancia y se interpreta que entra a un auto. Y yo podría convenir que a lo mejor sí, que es probable que entrara a un auto, pero con harto uso de esfuerzo intelectual para identificar el auto en la imágenes", ejemplificó el jurista.

Asimismo, mencionó que, según Fiscalía, "se dice que (Ugalde) arrojó una bolsa al canal San Carlos, y podría ser cierto, ¿no? Pero en las imágenes que están acompañadas en la carpeta de investigación no existe ni siquiera un video en que él tome la bolsa y se le vea arrojándola".

Por ello, el abogado asegura que estos antecedentes en realidad "son conclusiones que se sacan. Por lo tanto, una investigación deficitaria en este momento, porque está llena de indicios solamente".

¿Dónde está el arma homicida?

Hay dos testigos, que eran los arrendatarios, que dicen que en la hora en que ocurrieron los hechos se sintieron las voces de dos personas, de un hombre y una mujer. Dijeron que sintieron ruido o golpes", continuó Castillo.

El abogado indicó que, en cualquier investigación seria ese antecedente sería el primero en ser investigado, sin embargo aquí "no le dieron mayor importancia, porque lo atribuyeron a que se trataba de ratones o que estaban matando a algún animal. No le dan importancia a aquello, pero sí le dan importancia a cosas que a mí me parecen ridículas".

Al respecto, expuso que no se le ha dado relevancia a la interrogante de dónde está el arma homicida. "Acá no importa el arma homicida, el arma homicida importa en la medida que, para la teoría del Ministerio Público, Jorge Ugalde haya matado a su cuñado".

"No hay absolutamente ninguna prueba que indique desde el punto vista bioquímico que haya ADN de don Jorge Ugalde en el lugar de los hechos", afirmó el jurista.

Aunque el Ministerio Público dijo que se había realizado un nuevo peritaje respecto a una de las muestras y que aparentemente existiría en una manilla ADN de Jorge Ugalde, aclaró que esto "tampoco sería extraño, porque viven en la misma casa, comparten una lavadora, comparten muchas cosas en común. Son tres casas que no tienen rejas".