No asistió al trabajo, fueron a buscarla a su casa y no estaba: Desesperada búsqueda de madre de tres hijos desaparecida en Malloa

06 nov. 2025 - 09:55 hrs.

¿Qué pasó?

Una desesperada búsqueda se lleva actualmente en Malloa, región de O’Higgins, para dar con el paradero de Luz Espinoza Galaz, una mujer de 55 años y madre de tres hijos que se encuentra desaparecida desde el viernes 31 de octubre.

De acuerdo a los antecedentes entregados por la familia, su extravío quedó al descubierto el domingo 2 de noviembre tras no asistir al trabajo. Su sobrina, quien es compañera de ella haciendo aseo en una empresa, fue a buscarla a su domicilio para irse juntas como de costumbre y no obtuvo respuesta.

Meganoticias

Solo habría salido con su celular

"Siempre que entra de turno de noche se comunica con la sobrina para que la pase a buscar y se van juntas. Resulta que ese día ella no le avisó nada y mi prima la pasó a buscar en la noche pensando que se le olvidó o qué sé yo. Y cuando la pasa a buscar se da cuenta de que no está en la casa", comentó a Meganoticias Javier Cáceres, el hijo menor de Luz.

"Ahí nos da aviso a nosotros. En eso mi hermano, que había llegado hace poquito del trabajo, se acercó a la casa y efectivamente no estaba. Ahí empezaron a hacer llamados, pero sin obtener mayores resultados positivos", agregó.

Según reveló, se percataron que la casa estaba ordenada, no habiendo indicios de que alguien hubiese ingresado a la fuerza. "Se dan cuenta que efectivamente no se encuentra acá, y que todas sus pertenencias estaban acá y que solo falta el teléfono", sostuvo.

Meganoticias

Luz era madre de tres hijos, de 40, 37 y 34 años, y vivía sola hace tiempo. "Era una mujer independiente (...) Todos trabajamos fuera", comenta Javier.

Aunque manifiesta que no hablaban regularmente por teléfono, siempre la iba a ver en sus días de descanso. Según explicó, Espinoza no mantuvo contacto con nadie de su familia desde el viernes, por eso se presume que ese fue el día de su desaparición.

La PDI quedó a cargo de su desaparición

La familia, junto a vecinos y equipos de emergencia, continúa con labores de búsqueda en canales, ríos, cerros y quebradas, mientras la PDI lidera las diligencias para esclarecer las circunstancias de su desaparición.

Por su parte, la municipalidad de Malloa utilizó sus redes sociales para solicitar la colaboración de la comunidad en la búsqueda de Espinoza. Asimismo, dio a conocer los números de contacto de la familia para enviar enviar cualquier información relevante.