Video muestra fatal accidente en La Pintana: Conductor falleció tras chocar contra una casa en La Pintana

06 nov. 2025 - 06:40 hrs.

¿Qué pasó?

Un fatal accidente de tránsito se produjo pasada la medianoche de este jueves en la comuna de La Pintana, Región Metropolitana, luego que un vehículo impactara fuertemente contra un domicilio, provocando la muerte de su conductor.

Vehículo arrasó con el cerco perimetral de una casa

El hecho ocurrió a eso de las 00:05 horas en calle Lo Martínez hacia el oriente. Por razones que se investigan, el conductor perdió el control de su vehículo y arrasó con una parte del muro perimetral de la casa.

El siniestro vial fue registrado por una cámara de seguridad del sector. En el video se ve un choque de alta energía, lo que provoca que el vehículo vuelque hasta quedar detenido en un plazoleta ubicada a un costado.

Cuando Carabineros llegó al lugar, constató que el hombre a bordo había perdido la vida. Pese a la gravedad del accidente, no hubo más personas afectadas.

Exceso de velocidad habría sido la causa del accidente

El capitán Pablo Carrión, de la Prefectura Santiago Sur, indicó que el siniestro vial "se habría provocado inicialmente por el exceso de velocidad que mantenía el conductor".

"En primera instancia, se ha logrado establecer que es un hombre adulto de 33 años, quien es residente de la comuna de La Pintana", agregó la autoridad.

El uniformado complementó que "probablemente, por la alta velocidad que mantenía el vehículo pasa a llevar un muro perimetral y la reja de un domicilio que está en el lugar".