¿Perfil psicopático o shock emocional? Expertos analizan comportamiento del acusado de asesinar a su cuñado y sus sobrinos

05 nov. 2025 - 20:08 hrs.

¿Qué pasó?

Una llamada sin sobresaltos alertó a Carabineros sobre la muerte de un padre y sus dos hijos en una vivienda de La Reina, Región Metropolitana. Quien realizó el aviso fue Jorge Iván Ugalde, psicólogo de 59 años, quien relató el hecho con calma, sin signos de consternación.

Hoy es el principal sospechoso y formalizado por el triple homicidio de su cuñado y sus dos sobrinos adolescentes.

"Cómo quién realiza un trámite"

En el registro de su llegada junto a Carabineros a la vivienda, Ugalde describe la escena del crimen con tono sereno. “Buenas tardes, yo soy Iván Ugalde, él es mi cuñado, en el dormitorio hay dos niños de 16/17 años, que son mis sobrinos hijos de él”, señala en el video que se conoció tras el hallazgo.

El psicólogo y académico de la Universidad Central, Joaquín García, analizó su comportamiento y explicó que “acá se puede ver cómo Jorge comienza a dar una serie de indicaciones prácticamente como quien realiza un trámite. No se ve que tenga una mirada desorientada, perdida, disociada”.

"Un alto perfil psicopático"

Para García, el actuar del imputado se enmarca en un patrón de personalidad particular. “Un alto perfil psicopático. La psicología tiene varias escuelas, distintas miradas, y también se le llama como trastorno de la personalidad narcisista maligno”, sostuvo.

El especialista indicó que este tipo de individuos “en sus vínculos se relacionan de manera absolutamente fría o utilitaria... No buscan alcanzar sus propósitos sujetos a las leyes sociales”.

Posible premeditación o estado de shock

El psiquiatra y académico de la Universidad de Santiago, Pedro Lucero, planteó que la conducta de Ugalde puede tener diferentes interpretaciones. “Tiene dos posibles lecturas. Una es que efectivamente detrás de este exceso de control haya una premeditación de lo ocurrido; y la otra alternativa es que la persona esté pasando por un shock emocional, una reacción donde cualquier persona puede tomar distancia emocional frente a algo de tanta envergadura”, explicó.

Lucero agregó que su comportamiento resulta “llamativo, porque acaba de encontrar familiares propios habiendo sido asesinados; uno esperaría una reacción emocional mucho más intensa. O, por el contrario, podría encontrarlo paralizado, atemorizado por lo que acaba de encontrar, y no es lo que se observa en los registros que se han visto hasta el momento”.

Evaluaciones periciales

Los peritos psiquiátricos, como Lucero y García, cumplen un rol relevante en los procesos judiciales, aunque no determinan culpabilidad. “La culpabilidad no es un elemento que evalúe uno como psiquiatra. Eso es ámbito de la justicia, pero sí, por ejemplo, construir un perfil criminalístico de la persona”, precisó Lucero.

El análisis de los expertos será parte de los antecedentes que la justicia considere en la investigación por el triple homicidio atribuido a Jorge Ugalde.