Presidio perpetuo para madre y padre que se concertaban para violar a su hija de 12 años

05 nov. 2025 - 16:51 hrs.

¿Qué pasó?

El Tribunal Oral en lo Penal de Chillán condenó a tres personas a presidio perpetuo por violaciones reiteradas cometidas contra una niña de 12 años en Bulnes, región de Ñuble. Se trata de los padres de la víctima y su cuñado, cuyas identidades fueron reservadas por orden del tribunal.

De acuerdo a la indagatoria, los padres de la menor concertaron los ataques sexuales, mientras que producto de un abuso del cuñado la niña resultó embarazada.

Sentencia por otros delitos acreditados

La Fiscalía Regional de Ñuble informó que, además de las penas de presidio perpetuo, los padres fueron condenados a 300 días adicionales de presidio por lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar. El padre sumó también 800 días por desacato.

La fiscal regional de Ñuble, Nayalet Mansilla Donoso, destacó que “se trata de penas ejemplares y estamos muy conformes con el resultado de esta sentencia”, señaló.

Agregó que “ha sido una investigación compleja, más aún considerando el triste fallecimiento de la niña, y esto le da relevancia también a la utilización de la entrevista investigativa videograbada que pudo ser valorada por el tribunal en el juicio”.

La menor falleció el 26 de julio de 2023, tras caer desde el quinto piso del Hospital Regional de Chillán, donde permanecía bajo una medida de protección dispuesta por el Juzgado de Familia de Bulnes.

¿Qué se sabe del caso?

Los hechos ocurrieron entre 2021 y 2023, tanto en el domicilio familiar de Bulnes como en la vivienda del cuñado, en la misma comuna.

El fiscal jefe de Bulnes, Álvaro Hermosilla Bustos, explicó que la investigación permitió comprobar que el padre abusaba reiteradamente de su hija, mientras la madre facilitaba la ocurrencia de los delitos y “manipulaba a la víctima, negándole la ocurrencia de las agresiones sexuales”.

En el caso del cuñado, el fiscal precisó que aprovechó que la niña se encontraba bajo su cuidado junto a su pareja y hermana de la víctima, para concretar las violaciones.

La niña presentó un embarazo de seis semanas, el cual fue interrumpido en marzo de 2023 bajo la causal de violación.

"Un juicio complejo"

El fiscal Hermosilla calificó el proceso como “un juicio complejo por la forma en que se presentó la evidencia recogida”, ya que la víctima había fallecido y no contaban con familiares directos que relataran su situación.

“Tuvimos que traer a juicio a trabajadores sociales y psicólogos que explicaron cómo la víctima asumía como una situación de normalidad estas agresiones permanentes de las que fue objeto”, detalló el persecutor.

El jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisex) de la PDI, subprefecto Iván Velásquez Medina, señaló que “la investigación requirió de un trabajo multidisciplinario, ya que hubo pericias por parte del Laboratorio de Criminalística (Lacrim) que entregaron certeza jurídica, y también el aporte fundamental del Instituto de Criminología (Inscrim), que aportaron antecedentes relevantes respecto a la historia de la víctima”.