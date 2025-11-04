Triple homicidio con una herencia de $1.000 millones: El patrimonio detrás del crimen del fotógrafo y sus dos hijos en La Reina

04 nov. 2025 - 21:11 hrs.

¿Qué pasó?

Una disputa familiar por una herencia superior a los mil millones de pesos se perfila como el posible móvil del crimen que terminó con la vida del fotógrafo Eduardo Cruz-Coke y sus dos hijos en la comuna de La Reina.

La investigación de la Fiscalía Oriente apunta al cuñado de la víctima, Jorge Ugalde, como principal sospechoso de un triple homicidio que, además, tiene ramificaciones penales, civiles y sucesorias.

Tres aristas de una misma causa

El abogado penalista Andrés Bustos explicó que la causa tiene varias aristas. “Del punto de vista comercial-civil, porque hay una sociedad; tiene una arista penal por el triple homicidio: y tiene una arista sucesoria al parecer por las mismas líneas investigativas que está viendo la Fiscalía”.

El caso comenzó como una investigación por parricidio, pero con el avance de las diligencias se configuró la figura de triple homicidio, en el que la Fiscalía atribuye responsabilidad directa a Ugalde, quien vivía junto a su esposa —hermana de Cruz-Coke— en el mismo terreno donde ocurrió el crimen.

Una herencia en disputa

De acuerdo con los antecedentes recopilados por el Ministerio Público, el conflicto se habría originado por una sociedad inmobiliaria familiar constituida en 2014, que manejaba activos superiores a los mil millones de pesos.

La sociedad estaba compuesta por los padres de Eduardo y su hermana Trinidad, junto con Jorge Ugalde. El 83,6% pertenecía inicialmente al padre de la víctima, el 4,6% a su madre, el 7% a su hermana y el 4,8% a Ugalde.

Tras el fallecimiento de los padres, Eduardo y su hermana heredaron sus participaciones, mientras que la del cuñado se redujo a menos de la mitad. Según la Fiscalía, estos antecedentes patrimoniales son parte del foco de investigación.

“Ya existen antecedentes de orden patrimonial, económico, de derecho sucesorio, que estarían involucrados”, confirmó la fiscal jefe de la Fiscalía de Género Oriente, Carolina Remy-Maillet.

El quiebre familiar

La abogada y expareja de Eduardo Cruz-Coke, Libertad Triviño, planteó que los problemas económicos fueron determinantes en la tragedia.

“Nosotros creemos que esa presión económica puede ser el motivo de ese asesinato”, indicó. “Eduardo manifiesta su intención de revocar el testamento que tenía y llegar a un acuerdo social en que Iván sale completamente de la sociedad y Trinidad le entregaba la participación social que correspondía, que es un 2,2%, y quedaban con el 50% cada uno”, explicó.

La defensa del acusado

Desde la defensa del principal imputado, el abogado Marcelo Castillo rechazó que existieran conflictos económicos detrás del crimen.

“No hay ningún lío de dinero acá... No es beneficiario de nada, él se queda con el 2% que le corresponde”, afirmó.

Pese a esa versión, la investigación busca establecer si la disputa por la administración de las propiedades y la imposibilidad de vender activos sin acuerdo entre socios fue el detonante del crimen.

“En las sociedades de responsabilidad limitada tienen que estar todos los socios de acuerdo para enajenar un activo, entonces como el otro no quiere vender, estaba estorbando”, explicó el abogado Andrés Bustos.