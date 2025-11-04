Diputado Cosme Mellado es denunciado por abuso sexual contra su exasesora

04 nov. 2025 - 18:01 hrs.

¿Qué pasó?

Con el patrocinio del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (Sernameg), una exasesora del diputado Cosme Mellado (Partido Radical) denunció al legislador por abuso sexual, hechos que habrían ocurrido entre los años 2023 y 2024.

Pese a que la querella fue ingresada el 14 de julio, el parlamentario aseguró no haber tenido conocimiento de la denuncia.

Los hechos denunciados

En la querella la víctima expone que en enero del 2023 comenzó a desempeñarse como asesora de Mellado. "Durante el transcurso de los primeros meses pude desarrollar mi labor con normalidad; sin embargo, avanzado el tiempo el querellado comenzó con actitudes degradantes y vulneradoras, principalmente en la esfera de la sexualidad, que interrumpían mi trabajo, tensionaba los límites de lo profesional con lo personal, y por supuesto, afectaba mi vida en sus diferentes dimensiones".

"A modo de ejemplo, uno de los primeros hechos vulneratorios que recuerdo, es que durante la Cuenta Pública del año 2023 (...); el querellado de manera imprevista me dice que no muestre mis piernas porque 'él no andaba con una varilla de mimbre para estar espantándome a los jotes'".

Lamido en la oreja y desvío a sector de moteles

En la acción judicial se relata que el 6 de junio de 2024, tras la votación del proyecto de retiro de fondos de AFP en la oficina del Congreso de Mellado, el legislador se acercó a la víctima para exhibirle unos documentos para que los firmara. "Cuando realizo dicha acción y con la puerta abierta, acerca su cuerpo al mío, tomándome de la cintura, acerca su boca a mi oreja y me la lame de manera lasciva, haciendo un ruido de succión".

Días después, el 12 de junio, cuando acompañaba al parlamentario a una peluquería de Viña del Mar, desvía su vehículo hacia el sector de los moteles en el Camino Internacional. "En dicho trayecto y de manera recurrente el querellado emitió comentarios, señalando que podríamos detenernos e ingresar a alguno de los moteles".

"Aquello me provocó mucho terror y un miedo paralizante, además de ser vulnerada en la esfera de la sexualidad, sentía que mi vida también podía correr riesgo. Después comenzó a preguntarme de manera insistente si tenía pareja o no y a realizarme preguntas personales en ese ámbito", sostuvo.

La víctima expuso que "a propósito de estos hechos, yo intentaba mantenerme alejada del querellado al máximo, sin embargo, él se daba cuenta y comenzaba con represalias, como no darme labora de trabajo, hablarme de manera agresiva o cuestionarme delante de mis otros compañeros de trabajo".

"Qué suertudo el que se la come"

El 13 de junio, según la querella, Mellado le comenta que al día siguiente tenía que estar temprano en Santiago para la comisión en la FAO, por lo que le propone pasar la noche juntos en la capital, "lo que en este momento y junto a su tono y lenguaje corporal era una clara insinuación de carácter sexual".

La víctima se opone a esto y al día siguiente, cuando iban camino a la Región Metropolitana, nuevamente se habrían repetido los comentarios sexuales.

"Comenzó a molestarme que yo era conocida como la 'Miss Churrasca' (por un Proyecto de Ley), que en el Congreso todos me conocían por dicho sobrenombre y que decían cosas como 'qué suertudo el que se la come' y que 'deben ser muchos los que se comen la churrasca', insinuando que mantenía relaciones con varias personas. Posterior a dichos comentarios y a su actitud lasciva, el querellado pone su mano sobre mi muslo derecho y me lo comienza a apretar llevando su mano a mi entrepierna, diciéndome que tenía un bonito cuerpo", relató.

"Yo en ese momento, a pesar del terror que sentí, porque nos encontrábamos solos en su vehículo, le tomé la mano y le señalé que aquello no correspondía. Cuando llegamos a Santiago y con posterioridad a la comisión de la FAO, el querellado comenzó a gritarme delante de todos los Diputados y Diputadas de manera agresiva, señalando que yo no servía para nada y que solo sabía fumar, como un claro castigo a no aceptar su abuso sexual", agregó.

La denuncia afirma que la víctima buscó apoyo en el espacio laboral, pero no lo encontró, por lo que terminó renunciando a su trabajo.

"Me sorprendí"

Al ser consultado por la querella, el legislador sostuvo que no ha sido informado sobre los hechos denunciados. "Me sorprendí", aseguró a Meganoticias.

Además, aseguró que le parece "extraño". "Faltan pocos días para una elección. Hay ciertos compromisos de gente que está interesada, parece, en hacer daño".

Su secretaría, Edna Solar, afirmó que trabaja con el diputado hace más de dos años, indicando que lo que señala la denuncia "es falso, lo que dice ella es mentira... Quiere hacer daño, nada más que eso".

Cabe señalar que la Fiscalía Local de Valparaíso confirmó en un comunicado que la querella fue presentada en el Juzgado de Garantía de Valparaíso por Sernameg, y que tras ser acogida "fue derivada al Ministerio Público, quien mantiene una investigación en curso, la que se encuentra reservada".

¿Qué dice el abogado de Mellado?

Álvaro Pérez, abogado de Mellado, señaló que "el diputado Mellado no ha sido contactado hasta ahora por la Fiscalía, y colaborará con la investigación, a fin de lograr el esclarecimiento de estos hechos, que tenemos la certeza absoluta de que son falsos".

"El momento en que esta querella es presentada, que es en el mes de julio de 2025, es bastante sugerente, dado que la querella no ha recibido investigación hasta el momento, ni ha sido objeto por parte del querellante de solicitudes para que la querella se mueva. La querella no fue conocida, ni se hizo pública, hasta el día de hoy que estamos a algunos días del término del periodo eleccionario", agregó.

Denuncia Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.