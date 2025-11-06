2.495 detenidos, 452 kilos de droga y 81 armas incautadas: Así fue la Operación Fortaleza III desplegada en todo Chile

06 nov. 2025 - 03:07 hrs.

¿Qué pasó?

Durante tres días seguidos, Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI) desplegaron la Operación Fortaleza III: una ronda masiva conjunta a nivel nacional con el objetivo de reforzar la seguridad y aumentar la presencia policial en las calles.

El mega procedimiento se desarrolló desde las 19:00 horas del lunes hasta las 6:00 de la mañana del miércoles 5, e incluyó controles de identidad y vehiculares para detectar personas con órdenes de detención pendientes, además de avanzar en diligencias del Ministerio Público.

Solo en la Región Metropolitana participaron 1.129 funcionarios, entre carabineros y detectives. Los controles se realizaron en comunas como La Granja, La Pintana, San Ramón, Independencia, Recoleta y Estación Central. También se intervinieron zonas específicas como La Vega Central, Barrio La Chimba y el sector Toro Mazote.

El resultado de la Operación Fortaleza III

A nivel nacional, el despliegue por la Operación Fortaleza III involucró a más de 6.200 efectivos policiales, entre ambas instituciones.

Como resultado del mega procedimiento, se detuvo a 2.495 personas a lo largo del país, de las cuales el 85% pasó a control de detención. Además, se fiscalizó a 2.734 extranjeros, se incautaron 452 kilos de droga, 81 armas de fuego, 113 municiones y se cursaron casi 4.000 infracciones.

Desde ambas policías destacaron la coordinación entre las instituciones y recalcaron que este tipo de operativos busca reforzar la seguridad y mantener presencia constante en sectores con mayor incidencia delictual.